Россиянам назвали слово с рекордным количеством синонимов

Эксперт отметила, что наиболее распространенными словами-заменами к наречию являются «весьма, крайне, чрезвычайно» (нейтральные) и «жутко, чертовски, страшно» (разговорные). Однако есть и менее популярные синонимы. В их числе «дюже», «страсть как», «зело» (устаревшее). Это разнообразие обосновывается востребованностью слова в речи.