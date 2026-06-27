Россиянам назвали слово с рекордным количеством синонимов

В русском языке существует слово с сотней синонимов. Это наречие «очень». Оно обладает наибольшим числом синонимов. Интересной деталью поделилась заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметила, что наиболее распространенными словами-заменами к наречию являются «весьма, крайне, чрезвычайно» (нейтральные) и «жутко, чертовски, страшно» (разговорные). Однако есть и менее популярные синонимы. В их числе «дюже», «страсть как», «зело» (устаревшее). Это разнообразие обосновывается востребованностью слова в речи.
«Лидером по числу синонимов в русском языке можно считать наречие “очень”. По данным некоторых словарей, у слова насчитывается порядка 100 единиц, близких по значению», — рассказала Александра Ольховская.
В настоящее время люди любят сокращать выражения до нескольких букв. Как выяснили аналитики, употребление слов «спс», «пж» и подобных в переписке с начальством может свидетельствовать о недовольстве работой. Сокращения зачастую означают снижение интереса.