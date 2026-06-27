«Авито услуги»: в России вырос спрос на детских футбольных тренеров

По данным сервиса «Авито услуги», спрос на занятия футболом для детей и обращения к футбольным тренерам в июне вырос на 35% по сравнению с тем же месяцем 2025 г. Кроме того, спрос на аренду футбольных полей, мини-футбольных площадок и крытых манежей оказался на 40% выше, чем месяцем ранее.