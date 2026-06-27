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«Авито услуги»: в России вырос спрос на детских футбольных тренеров

Интерес к специалистам поднялся на фоне чемпионата мира, отметили в сервисе.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спрос россиян на услуги детских тренеров по футболу вырос в июне примерно на треть относительно аналогичного периода 2025 года на фоне чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса «Авито услуги».

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня в США, Канаде и Мексике. В нем принимают участие 48 национальных команд, 19 из них уже обеспечили себе выход в плей-офф.

По данным сервиса «Авито услуги», спрос на занятия футболом для детей и обращения к футбольным тренерам в июне вырос на 35% по сравнению с тем же месяцем 2025 г. Кроме того, спрос на аренду футбольных полей, мини-футбольных площадок и крытых манежей оказался на 40% выше, чем месяцем ранее.

В среднем по России индивидуальная тренировка с футбольным тренером обходится в 2,5 тыс. рублей, отметили в сервисе. Аренда полноценного футбольного поля стоит около 5−10 тыс. рублей в час, тогда как мини-футбольную площадку можно арендовать примерно за 2 тыс. рублей. Несмотря на затраты, интерес к игре продолжает расти как среди детей, так и среди взрослых, рассказали в «Авито услугах».

Там отметили, что сильнее всего интерес к футболу за первый месяц лета в сравнении с маем вырос в Приморском крае, Курганской и Амурской областях. По аренде площадок в лидерах — Республика Карелия, Ярославская и Тюменская области.

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