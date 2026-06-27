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В Польше пришли в ярость из-за слов мэра Львова

Экс-премьер Моравецкий призвал мэра Львова Садового извиниться перед Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, потребовав от него официальных извинений перед лидером польской оппозиции Ярославом Качиньским.

«Мэр Львова угрожает подать в суд на Качиньского? На лидера партии Право и справедливость, который в самый тяжелый момент стоял на стороне Украины? Это позор и скандал», — возмутился экс-глава польского правительства.

Моравецкий также призвал Садового помнить о действиях Варшавы, отметив, что без польской помощи «Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому».

Накануне Качиньский назвал Садового «сторонником Бандеры» и обвинил львовские власти в неоплате услуг польской фирмы, строившей мусороперерабатывающий завод. В ответ мэр Львова пригрозил польскому политику судебным иском за безосновательные обвинения.