В Польше пришли в ярость из-за слов мэра Львова

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, потребовав от него официальных извинений перед лидером польской оппозиции Ярославом Качиньским.
«Мэр Львова угрожает подать в суд на Качиньского? На лидера партии Право и справедливость, который в самый тяжелый момент стоял на стороне Украины? Это позор и скандал», — возмутился экс-глава польского правительства.
Моравецкий также призвал Садового помнить о действиях Варшавы, отметив, что без польской помощи «Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому».
Накануне Качиньский назвал Садового «сторонником Бандеры» и обвинил львовские власти в неоплате услуг польской фирмы, строившей мусороперерабатывающий завод. В ответ мэр Львова пригрозил польскому политику судебным иском за безосновательные обвинения.