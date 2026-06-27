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Электроэнергию частично отключили в Шелеховском районе

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 июня. Аварийное отключение электричества произошло в Шелеховском районе сегодня, в 11.26. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов в Шелехове на улице Заводская, а также часть домов в селе Баклаши, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 15.00.

Напомним, что сегодня также произошло отключение электроэнергии по другим адресам в Шелехове.