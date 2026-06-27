Электроэнергию частично отключили в Шелеховском районе

IrkutskMedia, 27 июня. Аварийное отключение электричества произошло в Шелеховском районе сегодня, в 11.26. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов в Шелехове на улице Заводская, а также часть домов в селе Баклаши, пишет ИА IrkutskMedia.