Электроэнергию частично отключили в Шелеховском районе

IrkutskMedia, 27 июня. Аварийное отключение электричества произошло в Шелеховском районе сегодня, в 11.26. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов в Шелехове на улице Заводская, а также часть домов в селе Баклаши, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 15.00.
Напомним, что сегодня также произошло отключение электроэнергии по другим адресам в Шелехове.