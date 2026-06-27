— Джон Болтон, очень глупый, неуравновешенный и неквалифицированный бывший представитель США, только что признал себя виновным! Он ужасный человек, безумец, который только и хотел, что создавать проблемы и развязывать войны, и был ненужным подстрекателем к смерти и разрушениям, куда бы ни направлялся. Надеюсь, с ним будут обращаться сурово! — написал глава Белого дома.