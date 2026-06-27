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Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему экс-помощнику Болтону

Президент США Дональд Трамп надеется, что его экс-помощник по национальной безопасности Джон Болтон получит суровым приговор. Об этом он написал 26 июня на своей странице в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп надеется, что его экс-помощник по национальной безопасности Джон Болтон получит суровым приговор. Об этом он написал 26 июня на своей странице в Truth Social.

Ранее Болтон признал вину в ненадлежащем обращении с секретными данными.

— Джон Болтон, очень глупый, неуравновешенный и неквалифицированный бывший представитель США, только что признал себя виновным! Он ужасный человек, безумец, который только и хотел, что создавать проблемы и развязывать войны, и был ненужным подстрекателем к смерти и разрушениям, куда бы ни направлялся. Надеюсь, с ним будут обращаться сурово! — написал глава Белого дома.

Еще в августе прошлого года сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски в доме бывшего помощника президента страны по национальной безопасности Джона Болтона.

За несколько дней до этого Трамп в очередной раз в уничижительной форме высказался о своем экс-помощнике. Глава Белого дома раскритиковал СМИ за цитирование «уволенных неудачников» и «действительно глупых людей, вроде Джона Болтона», который заявил о победе президента России Владимира Путина еще до встречи с Трампом.

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