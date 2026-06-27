Российского игрока на драфте НХЛ снова выбрали под 20-м номером

Очередной драфт проходит в Буффало (штат Нью-Йорк, США) на домашней арене местного клуба НХЛ «Баффало». Подарком для «Клинков» стала сделка с «Чикаго», в рамках которой они за защитника Боуэна Байрэма получили возможность выбрать под высоким четвертым номером. При этом «Баффало» стал девятым клубом в статусе хозяина драфта, который получил возможность взять игроков в течение первых пяти выборов. Последний раз не так давно такой возможностью воспользовался «Монреаль», в 2022 году взяв словака Юрая Слафковского под вторым номером, а до этого подобный случай произошел с «Каролиной» в уже далеком 2004 году.