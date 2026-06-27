В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кражей сайтов под видом проверок РКН

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В интернете распространяется новая мошенническая схема: злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, пугают владельцев сайтов штрафами за нарушения требований к идентификации доменов, получают доступ к административной панели сайта, а затем требуют деньги за возврат контроля над ним. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
«Мошенники связываются с владельцами сайтов, пугают их штрафами Роскомнадзора за несоответствие требованиям к идентификации доменов и предлагают “помощь” в устранении нарушений. Они требуют доступ в админку, чтобы “дополнить информацию” и “предотвратить блокировку”. Получив доступ, меняют пароли и данные, после чего вымогают деньги за возврат контроля над сайтом», — пояснил он.
По словам депутата, Роскомнадзор не использует подобную схему взаимодействия с владельцами сайтов. Официальное уведомление ведомства содержит период проверки, перечень выявленных нарушений, ссылки на страницы сайта, где они обнаружены, а также список необходимых исправлений и сроки их выполнения.
«Официальное уведомление от Роскомнадзора всегда содержит период проверки; конкретный перечень выявленных нарушений; указание страниц, форм или элементов сайта, где есть нарушения; список необходимых исправлений и срок, в который их нужно устранить», — отметил он.
При этом Роскомнадзор, как правило, не выписывает штраф сразу: сначала направляется уведомление с требованием устранить нарушения в установленный срок, добавил депутат. «Штраф может быть выписан только в том случае, если нарушение не было устранено в установленный законом срок», — подчеркнул Панеш.
Злоумышленники находят сайты с незаполненными сведениями о владельце или используют устаревшие данные, после чего начинают угрожать штрафами.
«Они пугают штрафами от 1 тыс. до 45 тыс. рублей и настаивают на срочных правках через админку. Получив доступ, злоумышленники меняют пароли, данные и фактически угоняют сайт, после чего требуют деньги за его “разблокировку”. Никакая официальная структура не требует доступ к административной панели сайта для “исправления информации”. Это грубейшее нарушение и прямой признак мошенничества», — рассказал он.
Как распознать фейк.
Злоумышленники также рассылают письма или звонят от имени Роскомнадзора, пугают предпринимателей штрафами за нарушения на сайте и предлагают «провести аудит» и «исправить ошибки» за деньги, предупредил Панеш. «Это фейк. Государственные органы не просят доступ к админке сайта и не предлагают платные услуги по “аудиту”. Любая просьба предоставить логин и пароль — признак мошенничества», — добавил он.
Чтобы распознать фейк, надо проверьте адрес отправителя: официальные письма приходят только с домена rkn.gov.ru (rkn.gov.ru), напомнил депутат. «Роскомнадзор не предупреждает о проверке заранее и не предлагает “помочь” исправить нарушения. Реальное уведомление содержит конкретный перечень нарушений, ссылки на страницы и срок для устранения, а не общие угрозы. Штрафы выписываются только после ручной проверки инспектором и после предписания с конкретными замечаниями. Никаких “аудитов” по телефону и мессенджерам ведомство не проводит», — подчеркнул он. Платных услуг по «приведению сайта в соответствие» Роскомнадзор не предлагает, добавил Панеш.
«Что делать, если вы получили подозрительное письмо? Не сообщайте никаких данных, не переходите по ссылкам и не передавайте доступы к сайту. Обратитесь к своему официальному регистратору сайта через форму техподдержки и уточните все необходимые вопросы. Проверьте, числится ли ваша компания в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора», — советует депутат. Если вы уже попали в эту ситуацию, немедленно смените все пароли и обратитесь в службу поддержки хостинг-провайдера для восстановления контроля над сайтом, указал он.