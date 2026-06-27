В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кражей сайтов под видом проверок РКН

«Что делать, если вы получили подозрительное письмо? Не сообщайте никаких данных, не переходите по ссылкам и не передавайте доступы к сайту. Обратитесь к своему официальному регистратору сайта через форму техподдержки и уточните все необходимые вопросы. Проверьте, числится ли ваша компания в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора», — советует депутат. Если вы уже попали в эту ситуацию, немедленно смените все пароли и обратитесь в службу поддержки хостинг-провайдера для восстановления контроля над сайтом, указал он.