В Хабаровске появился новый мурал в честь героя

«Владимир Шатов — наш земляк, выпускник 67-й школы. В 2004 году, выполняя боевую задачу в Ингушетии, он спас раненого товарища и, будучи сам тяжело ранен, пошел на штурм бандформирования, приняв смертельный бой», — сказал глава региона Дмитрий Демешин.