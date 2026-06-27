В Хабаровске появился новый мурал в честь героя

Мурал в честь героя открыли в Хабаровске на Амурском бульваре в районе железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
На фасаде жилого дома появился портрет героя России подполковника Владимира Шатова.
«Владимир Шатов — наш земляк, выпускник 67-й школы. В 2004 году, выполняя боевую задачу в Ингушетии, он спас раненого товарища и, будучи сам тяжело ранен, пошел на штурм бандформирования, приняв смертельный бой», — сказал глава региона Дмитрий Демешин.
Проект «Муралы Победы», стартовал в крае в прошлом году. Он уже подарил Хабаровску портреты маршалов Василевского и Жукова, героев Максима Пассара и Петра Кагыкина.