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Пять сборных досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира

Сборные Парагвая, Египта, Португалии, Англии и Ганы досрочно гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

Окончательно их выход в 1/16 финала стал возможен после победы сборной Испании над Уругваем (1:0) в заключительном матче группы H. Уругвайцы с двумя очками лишились даже теоретических шансов попасть в число лучших команд, занявших третьи места.

Все пять сборных завершили групповой этап на третьих позициях в своих группах, набрав по четыре очка. Теперь их уже не смогут обойти команды, претендующие на выход из групп A, C, H и I.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. По новому регламенту в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также часть сборных, занявших третьи места. Поэтому разница мячей может оказаться одним из ключевых критериев при распределении последних путёвок в стадию плей-офф. Ранее с третьих мест уже вышли команды Швеции, Эквадора и Боснии и Герцеговины.

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