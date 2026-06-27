Пять сборных досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. По новому регламенту в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также часть сборных, занявших третьи места. Поэтому разница мячей может оказаться одним из ключевых критериев при распределении последних путёвок в стадию плей-офф. Ранее с третьих мест уже вышли команды Швеции, Эквадора и Боснии и Герцеговины.