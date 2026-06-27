Звание «Почетный донор России» получили более 360 жителей Подмосковья с января

«Донорство — это пример высокой социальной ответственности и неравнодушия. Благодаря таким людям медицинские организации региона полностью обеспечены необходимым запасом крови и ее компонентов. Сегодня в Подмосковье проживают почти 28 тыс. почетных доноров, причем только с начала года это звание получили 363 человека», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.
В ведомстве пояснили, что звание «Почетный донор России» присваивается людям, которые безвозмездно сдают цельную кровь не менее 40 раз, плазму — не менее 60 раз либо сочетают донации цельной крови и ее компонентов. Как уточняется, стать донором может любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
Сдать кровь можно в учреждениях службы крови Московской области, а также во время выездных донорских акций.