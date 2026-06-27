Восемь квадроциклов для борьбы с лесными пожарами поступили в Иркутскую область

Ранее за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета были закуплены три НефАЗа и пять УАЗ «Фермер». Также поступили пожарный автомобиль и шесть УАЗ, которые предназначены для наземного патрулирования лесов и доставки пожарных к местам возгорания.