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Восемь квадроциклов для борьбы с лесными пожарами поступили в Иркутскую область

Техника поможет тушить возгорания в труднодоступных зонах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Лесопожарные формирования Приангарья получили новую технику для борьбы с возгораниями. Восемь квадроциклов вскоре направят на наземное патрулирование лесов. В первую очередь технику задействуют в труднодоступных районах. Подробнее — в материале «КП» — Иркутск.

Квадроциклы были куплены за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета. Техника поможет быстрее находить и тушить лесные пожары в тех районах, где это крайне затруднено.

«Помимо уже приобретенной техники, за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета планируется приобрести пять моторных лодок для водного патрулирования», — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета были закуплены три НефАЗа и пять УАЗ «Фермер». Также поступили пожарный автомобиль и шесть УАЗ, которые предназначены для наземного патрулирования лесов и доставки пожарных к местам возгорания.