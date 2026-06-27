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Очередь к Крымскому мосту выросла почти до 1300 автомобилей

В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту находятся 1280 машин, сообщили в профильном инфоцентре. Из них 700 автомобилей стоят со стороны Тамани, а на въезде со стороны Керчи — 580. Автомобилистам придется ждать своей очереди около двух часов, предупредили в инфоцентре.

В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту находятся 1280 машин, сообщили в профильном инфоцентре. Из них 700 автомобилей стоят со стороны Тамани, а на въезде со стороны Керчи — 580. Автомобилистам придется ждать своей очереди около двух часов, предупредили в инфоцентре.

Сегодня ночью проезд по мосту был перекрыт около 4:00 мск. В 5:45 мск было объявлено о возобновлении движения.

Крым периодически подвергается ударам со стороны ВСУ. С начала месяца на территории республики действуют ограничения на продажу топлива. 24 июня в Севастополе наступил тотальный блэкаут из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Вчера на полуострове «для упорядочения вопросов экономического характера» ввели режим ЧС.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, сейчас в Крыму находятся от 150 до 200 тыс. туристов. 30−40 тыс. из них приехали в Крым по организованным турам.

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