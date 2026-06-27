Очередь к Крымскому мосту выросла почти до 1300 автомобилей

В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту находятся 1280 машин, сообщили в профильном инфоцентре. Из них 700 автомобилей стоят со стороны Тамани, а на въезде со стороны Керчи — 580. Автомобилистам придется ждать своей очереди около двух часов, предупредили в инфоцентре.