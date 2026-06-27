Хабаровчанка ударила сожителя ножом в грудь и получила три с половиной года колонии

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, трагедия разыгралась в декабре 2025 года. В квартире между сожителями вспыхнул бытовой конфликт. Разозлённая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила кухонный нож и нанесла один удар в область груди мужчины. Ранение оказалось тяжёлым и представляло опасность для жизни. Осознав содеянное, она самостоятельно вызвала потерпевшему скорую помощь.