Хабаровчанка ударила сожителя ножом в грудь и получила три с половиной года колонии

В Хабаровском крае суд вынес приговор 56-летней жительнице села Чистополье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина во время бытового конфликта ударила сожителя ножом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, трагедия разыгралась в декабре 2025 года. В квартире между сожителями вспыхнул бытовой конфликт. Разозлённая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила кухонный нож и нанесла один удар в область груди мужчины. Ранение оказалось тяжёлым и представляло опасность для жизни. Осознав содеянное, она самостоятельно вызвала потерпевшему скорую помощь.
Суд признал женщину виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского района. Приговор пока не вступил в законную силу.
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