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Китайский дедушка стал бьюти-блогером, чтобы спасти внука-инвалида

В Китае 75-летний пенсионер стал инфлюенсером в сфере красоты, чтобы собрать деньги на лечение внука.

В Китае 75-летний пенсионер стал инфлюенсером в сфере красоты, чтобы собрать деньги на лечение внука. Малыш страдает от редкого генетического заболевания, и инъекции стоят около $206 000 в год, — пишет South China Morning Post.

Дедушка Чжоу Юньчан ухаживает за девятилетним Цао Цзиньяном днем, а вечерами ведет трансляции. Он надевает макияж, сравнивает оттенки губной помады и танцует, чтобы зрители делали пожертвования. Его дочь, Чжоу Вей, рассказала, что отец справляется с мейкапом лучше, чем она.

Ребенок заболел в полугодовалом возрасте. Врачи предсказывали, что он проживет не дольше 18 месяцев. Но дедушка не сдался: он освоил массаж в детской больнице и теперь делает процедуры каждый день.

В 2019 году лекарство для внука стоило $103 000 за дозу, и Чжоу продал квартиру, чтобы его купить. Сейчас препарат покрывает страховка, но дедушка продолжает вести трансляции. Он мечтает, чтобы мальчик поступил в университет в Циндао.

Учёные установили, что диабет чаще развивается у людей с определённой группой крови.