Китайский дедушка стал бьюти-блогером, чтобы спасти внука-инвалида

В 2019 году лекарство для внука стоило $103 000 за дозу, и Чжоу продал квартиру, чтобы его купить. Сейчас препарат покрывает страховка, но дедушка продолжает вести трансляции. Он мечтает, чтобы мальчик поступил в университет в Циндао.