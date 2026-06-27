Преобразовывая внешность. Как работал один из первых хирургов России

В 1855 году уже в статусе опытнейшего врача 40-летний Егор Богданович Еше приезжает в Нижний Новгород. Фактически он стал первым дипломированным хирургом в городе. Егор Богданович и там занимает пост старшего врача в больнице Приказа общественного призрения. С 1865 года медучреждение получает статус губернской земской больницы (сегодня — областной клиническая больница им. Н. А. Семашко) и под руководством педантичного немца Еше становится образцовым лечебным учреждением на 300 коек, что по тем временам было очень немало.