Преобразовывая внешность. Как работал один из первых хирургов России

Автор новаторского метода пластики кожи, один из талантливейших учеников великого Николая Пирогова — имя Егора Богдановича Еше навеки вписано в историю мировой медицины. Как сын философа из Дерпта стал светилом медицины в Российской империи и первым хирургом в Нижнем Новгороде — в материале nn.aif.ru.
Ротационный метод кожной пластики.
Георг Эммануэль Еше родился в 1815 году в городе Дерпт (ныне город Тарту в Эстонии) в семье профессора философии Дерптского университета. Егором Богдановичем Еше нарекут после его переезда в Россию, а пока Георг Еше поступает на медицинский факультет Дерптского университета.
Во время его учёбы в вузе преподавал молодой профессор Николай Пирогов. Цикл его лекций на немецком языке «Анналы хирургической клиники» пользовался огромным успехом у студентов. Сам Пирогов выделял среди них старательного и смышлёного Георга Еше. Именно у великого русского хирурга сын философа учился медицинской науке.
Уже в 23 года Георг Еше успешно защищает диссертацию «О лёгочной апоплексии» на степень доктора медицины. Затем два года работает в клиниках Вены, Берлина, Вюрцбурга, Парижа. Далее занимается хирургической практикой в Риге, Санкт-Петербурге, Минске и Пензе.
В Минске уже сменивший имя на русское Егор Богданович Еше подготовил уникальный труд «К вопросу о пластической хирургии», изданный в 1844 году на немецком языке. В своём труде Еше предложил новый метод, заключавшийся в пересадке кожи для закрытия ею больших свежих или незаживающих дефектов.
Новаторский ротационный метод кожной пластики позволял закрыть дефект, перемещая участок кожи (иногда подкожных тканей) из соседней зоны по дуге, вращая его вокруг опорной точки. Егор Богданович писал, что пластический хирург «подражает восстановителю природы». Описывая итоги одной операции, Еше уточнял, что пациент был выписан «с совершенно преобразованной внешностью, выглядел даже лучше, чем до болезни».
Поскольку научный труд Еше был издан малым тиражом, ротационный метод кожной пластики долгое время незаслуженно упоминался в работах российских и иностранных учёных без указания имени его основоположника. История открытия этого важнейшего метода пластической хирургии стала известна лишь в советские годы благодаря стараниям известных хирургов Евгения Вагнера и Зои Кулешовой.
Обезболивал эфиром.
В Пензе 20 августа 1847 года, работая старшим, или главным, врачом в больнице Приказа общественного призрения, Егор Богданович Еше вместе с местным хирургом Циммерманом одним из первых в Российской империи провёл операцию под общим эфирным обезболиванием «при вырезывании камня из мочевого пузыря у 30-летнего мужчины». Этим самым Еше продолжал идеи своего учителя Николая Пирогова, который был основоположником российской школы анестезии и стремился к улучшению условий для пациентов во время хирургических операций.
В 1855 году уже в статусе опытнейшего врача 40-летний Егор Богданович Еше приезжает в Нижний Новгород. Фактически он стал первым дипломированным хирургом в городе. Егор Богданович и там занимает пост старшего врача в больнице Приказа общественного призрения. С 1865 года медучреждение получает статус губернской земской больницы (сегодня — областной клиническая больница им. Н. А. Семашко) и под руководством педантичного немца Еше становится образцовым лечебным учреждением на 300 коек, что по тем временам было очень немало.
17 лет Егор Богданович был главным врачом и хирургом больницы, заведуя хирургическим отделением. Талантливому медику были подвластны также акушерство, гинекология, офтальмология, онкология и оториноларингология.
Начать с гимназии.
Как истинный новатор медицины Егор Богданович Еше всю жизнь активно занимался научной деятельностью. Он автор примерно 100 научных трудов. Для «взаимного обсуждения и передачи как теоретических, так и практических современных медицинских вопросов» в 1861 году в Нижнем Новгороде Егор Богданович учредил и первым возглавил Нижегородское губернское общество врачей.
Еше старался привлечь всех врачей губернии к работе в рамках общества. Он пропагандировал наркоз и антисептическую обработку ран, новые методы хирургии. Благодаря стараниям Егора Богдановича нижегородские врачи могли повышать квалификацию.
Медицинская и научная деятельность Еше был известна далеко за пределами Нижнего Новгорода. Он выступал с докладами на заседаниях Московского общества врачей, публиковал статьи о работе нижегородских больниц в ведущих профильных изданиях страны.
В документах архивного фонда Нижегородского губернского общества врачей сохранился доклад Егора Богдановича Еше «О самом полезном приготовительном образовании к занятию медициной», где он настаивал на необходимости увеличения числа медицинских работников в России и предлагал прививать интерес к медицине со школьной скамьи: «А в гимназиях университетских городов профессора могли бы… взять на себя чтение лекций по поводу своих специальных предметов…» — был уверен врач-новатор.
В последние годы жизни Егор Богданович Еше состоял в должности помощника врачебного инспектора Нижегородской губернии и бесплатно принимал малоимущих пациентов в Александровской городской лечебнице.
Скончался один из первых выдающихся хирургов Российской империи в 1876 году в Нижнем Новгороде. После смерти Егора Богдановича созданное им губернское общество врачей постановило в память о нём содержать одного «беднейшего воспитанника» в Нижегородской мужской гимназии.