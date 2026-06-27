В Волгограде при воздушной атаке пострадали 10 человек

В Волгограде в результате воздушной атаки пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города. При этом жилые здания не затронуты.
Силы ПВО Минобороны РФ в течение ночи и утра отразили атаку высокоскоростных воздушных целей. Возникшие локальные возгорания оперативно потушили, на месте продолжают работать оперативные службы.
Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи. Медики предварительно заключили, что угрозы их жизни нет. Глава региона поручил оперативным службам и муниципальным властям уточнить последствия ЧП, в первую очередь — оказать необходимую помощь пострадавшим и ликвидировать последствия повреждений.