В Волгограде при воздушной атаке пострадали 10 человек

Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи. Медики предварительно заключили, что угрозы их жизни нет. Глава региона поручил оперативным службам и муниципальным властям уточнить последствия ЧП, в первую очередь — оказать необходимую помощь пострадавшим и ликвидировать последствия повреждений.