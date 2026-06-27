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В Волгограде при воздушной атаке пострадали 10 человек

Губернатор региона прокомментировал ситуацию.

В Волгограде в результате воздушной атаки пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города. При этом жилые здания не затронуты.

Силы ПВО Минобороны РФ в течение ночи и утра отразили атаку высокоскоростных воздушных целей. Возникшие локальные возгорания оперативно потушили, на месте продолжают работать оперативные службы.

Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи. Медики предварительно заключили, что угрозы их жизни нет. Глава региона поручил оперативным службам и муниципальным властям уточнить последствия ЧП, в первую очередь — оказать необходимую помощь пострадавшим и ликвидировать последствия повреждений.