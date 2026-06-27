Аферисты оставили пенсионерку из Курагинского района без жилья и денег

В Красноярском крае пенсионерка лишилась квартиры и 11,3 млн рублей после общения с аферистами. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
В начале 2026 года 72-летней жительнице Курагинского района позвонила незнакомка и сообщила, что у них находятся вещи её сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Чтобы отправить посылку, злоумышленница попросила назвать код из СМС, который якобы пришел от службы доставки. Поверив, пенсионерка продиктовала цифры.
Однако это была ловушка для получения доступа к порталу «Госуслуг». Сразу после этого пришло новое сообщение о взломе личного кабинета. Лжесотрудница портала сообщила, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на мошенников, которые теперь имеют доступ ко всем счетам и недвижимости.
Далее в дело вступили лжеследователь и лжеспециалист Роскомнадзора, которые вели общение с потерпевшей в мессенджере. Жертву убедили, что все деньги на её счетах ворованные и их необходимо срочно обналичить, чтобы вернуть «владельцам».
«Под диктовку кураторов пенсионерка сняла в банке крупную сумму и передала её курьеру, назвав кодовое слово. Позже, выполняя новые указания, она сняла еще более 2,5 млн рублей и через банкомат перевела их частями, прикладывая телефон к терминалу по команде мошенников», — рассказали правоохранители.
Но даже этих денег показалось мало. Злоумышленники заявили, что с квартирой пенсионерки также проведены противоправные действия, и её необходимо срочно продать. Пенсионерка продала единственное жилье, а вырученные деньги вновь передала курьеру, назвав пароль.
И только когда кураторы перестали выходить на связь, осознав, что денег больше не осталось, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело (ст. 159 УК РФ).
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