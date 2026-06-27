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В Красноярске около БСМП продают участок под апарт-отель

Начальная цена лота — 50 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске около БСМП продают право аренды участка под строительство апарт-отеля. В документации на электронной площадке РТС-тендер указано, что начальная цена лота — 50 миллионов рублей.

Площадь участка на улице Сады — около 29 тысяч «квадратов». Сейчас землю арендует СЗ «Баланс», которая переуступает право покупателю. Торги запланированы на 10 июля 2026 года.

Ранее мы писали, что в крае может появиться новая туристско-рекреационная зона «Центр Енисея». Проект реализуют на побережье Красноярского водохранилища в селе Новоселово.