Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пломбир и другое мороженое

Новый стандарт подробно описывает требования к качеству десерта. Он определяет уровень жирности, содержание сиропа и фруктовых наполнителей. Согласно документу, сливочное мороженое должно содержать минимум 8% жира. Для пломбира этот показатель начинается от 12%. В молочном мороженом массовая доля жира составляет от 0,5%. Документ также содержит требования к содержанию сухих веществ, сахаров, качеству сырья и безопасности готового продукта.