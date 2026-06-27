Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пломбир и другое мороженое

Новый стандарт подробно описывает требования к качеству десерта. Он определяет уровень жирности, содержание сиропа и фруктовых наполнителей. Согласно документу, сливочное мороженое должно содержать минимум 8% жира. Для пломбира этот показатель начинается от 12%. В молочном мороженом массовая доля жира составляет от 0,5%. Документ также содержит требования к содержанию сухих веществ, сахаров, качеству сырья и безопасности готового продукта.
В рецептуре разрешено использовать только молочный жир. Структура готового продукта должна оставаться однородной. В нём не допускаются заметные жировые сгустки или частицы белка. Консистенция мороженого обязана быть достаточно плотной.
Ранее в России появился первый ГОСТ на глэмпинги. Новый стандарт гарантирует россиянам определённый уровень безопасности и качества отдыха. Документ устанавливает чёткие требования к расположению объектов и обустройству территории. В нём прописаны параметры жилых модулей, инженерных сетей, список услуг и уровень квалификации персонала.
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