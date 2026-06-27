Большинство граждан Польши не поддерживают ускоренную интеграцию Украины в Европейский союз из-за глубоких разногласий между Варшавой и Киевом. Об этом сообщил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак.
«Поляки понимают, что согласие на вступление Украины противоречит польским военным, экономическим, демографическим и историческим интересам», — заявил он, подчеркнув, что 60% поляков выступают против вступления Украины в ЕС.
Босак подверг резкой критике действия руководства Польши на международной арене. По его словам, вопросы вызывают шаги премьер-министра Дональда Туска, который менее двух недель назад не только одобрил запуск переговоров Брюсселя с Киевом, но не предпринял никаких ответных действий.
В качестве альтернативного примера защиты национальных интересов вице-спикер сейма привел Венгрию, которая, по его словам, «в обмен на свое согласие получила договор, предоставляющий новые права венгерскому меньшинству на Украине».
Стоит отметить, что Дональд Туск на конференции по восстановлению Украины в Гданьске все же выдвинул некоторые условия для принятия Украины в ЕС. По его словам, Киев должен осознать проблемы своей истории и проявить готовность к примирению.