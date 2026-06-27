В Госдуме раскрыли, как пенсионеры старше 80 лет могут вернуть взнос на капремонт

Одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет без задолженностей могут полную сумму взноса на капитальный ремонт. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев.
— В большинстве регионов России неработающие пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50 процентов уплаченных взносов на капремонт, а старше 80 лет — 100 процентов, — отметил парламентарий.
Вот сильный рерайт без отсебятины:
Получить компенсацию могут неработающие собственники жилья, проживающие одни. При этом допускается регистрация в одной квартире с другими неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп. Обязательное условие — отсутствие задолженности по оплате жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.
Если вместе с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, компенсация назначается только на долю самого пенсионера. При регистрации неработающего внука-студента льгота также рассчитывается только на долю собственника. При этом наличие работающего жильца лишает права на получение поддержки.
Для оформления компенсации необходимо предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии задолженности и банковские реквизиты. Подать заявление можно через портал госуслуг или МФЦ. Рассмотрение занимает от 10 до 15 рабочих дней. При необходимости специалисты МФЦ помогут правильно оформить документы, передает РИА Новости.
В некоторых случаях пенсионер может перестать получать социальную пенсию. С чем связан отказ и куда обращаться для возобновления выплаты, «Вечерняя Москва» обсуждала с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.