В Госдуме раскрыли, как пенсионеры старше 80 лет могут вернуть взнос на капремонт

Если вместе с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, компенсация назначается только на долю самого пенсионера. При регистрации неработающего внука-студента льгота также рассчитывается только на долю собственника. При этом наличие работающего жильца лишает права на получение поддержки.