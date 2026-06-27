Стало известно, какой погодой Волгоград встретит июль

— Сегодня днем температура воздуха в Волгограде составит +24 — +26 градусов. В северных районах области столбики термометров поднимутся максимум до +25, на юге же — до +28 градусов, — рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. — В субботу горожане проведут день без осадков, а вот в воскресенье кратковременные дожди вновь будут задавать тон погоде. К концу последней недели июня в регионе ожидается и небольшое понижение температуры — до +22 — +24 — в Волгограде и до + 20 — +25 градусов — в Волгоградской области.