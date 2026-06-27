Стало известно, какой погодой Волгоград встретит июль

Волгоград проводит первый месяц лета дождями и приятной погодой с легкой прохладцей.
Июнь, выдавшийся как никогда богатым на осадки, останется верен себе до последнего. По прогнозам синоптиков, после субботней передышки дожди вновь накроют регион в воскресенье, 28 июня.
— Сегодня днем температура воздуха в Волгограде составит +24 — +26 градусов. В северных районах области столбики термометров поднимутся максимум до +25, на юге же — до +28 градусов, — рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. — В субботу горожане проведут день без осадков, а вот в воскресенье кратковременные дожди вновь будут задавать тон погоде. К концу последней недели июня в регионе ожидается и небольшое понижение температуры — до +22 — +24 — в Волгограде и до + 20 — +25 градусов — в Волгоградской области.
На закате июня жителей ожидают весьма «бодрые» по температуре ночи и теплые дни. Правда, уже в первых числах июля погода резко изменится, включив режим «обогревателя».
— Июль в Волгоградской области действительно будет жарким, — подтверждает Наталья Алатырцева. — К следующим выходным, температура воздуха, по нашим предварительным прогнозам, поднимется до +31. Осадков при этом не ожидается.
Фото Андрея Поручаева.