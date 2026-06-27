На «Атомном выпускном» в Челябинске выступили Миа Бойка и Оксана Почепа

Вечер был наполнен активностями: от дискотеки под ремиксы хитов и караоке до спортивных игр у сцены «Атом». Выпускники делились планами на будущее — от поступления в вузы Екатеринбурга до пересдачи экзаменов. Кульминацией стали выступления звёзд. Певица Миа Бойка исполнила свои хиты и даже пригласила фаната спеть вместе с ней. Также публику зажгла звезда двухтысячных Оксана Почепа («Акула»), чьи песни знает новое поколение.