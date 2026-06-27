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На «Атомном выпускном» в Челябинске выступили Миа Бойка и Оксана Почепа

В Челябинске состоялся главный выпускной года. Несмотря на моросящий дождь, парк Гагарина стал эпицентром веселья для тысяч выпускников.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Праздник открылся приветственной речью губернатора Алексея Текслера и традиционной клятвой школьников. Лучших из лучших наградили за 100-балльные результаты по двум предметам (русский язык и литература, русский и химия, математика и физика).

Вечер был наполнен активностями: от дискотеки под ремиксы хитов и караоке до спортивных игр у сцены «Атом». Выпускники делились планами на будущее — от поступления в вузы Екатеринбурга до пересдачи экзаменов. Кульминацией стали выступления звёзд. Певица Миа Бойка исполнила свои хиты и даже пригласила фаната спеть вместе с ней. Также публику зажгла звезда двухтысячных Оксана Почепа («Акула»), чьи песни знает новое поколение.

Ведущий назвал ребят «источниками неиссякаемой атомной энергии», пожелав им яркого будущего после этой незабываемой ночи.