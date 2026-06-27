«Мыло серо, да моет бело»: как купеческая династия Крестовниковых построила империю чистоты и сделала мыло общедоступным товаром

Настоящий расцвет семьи начался с Козьмы Васильевича Крестовникова (1753−1814). В 1772 году он перебрался в Москву из Переславля-Залесского и занялся торговлей — продавал свечи, пряжу, кофе и москательные товары (бытовую химию). Благодаря предпринимательской хватке и трудолюбию он стал купцом 2-й гильдии, а позже получил звание коммерции советника. Козьма Васильевич одним из первых в Москве соединил торговлю с промышленным производством: владел сахарорафинадным и белильным заводами. В 1812 году, во время Отечественной войны, он совершил одно из пяти крупнейших пожертвований Московскому ополчению. В знак всенародного признания его имя высекли на мраморной доске Храма Христа Спасителя, вписав в историю подвига и увековечив память.