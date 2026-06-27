«Мыло серо, да моет бело»: как купеческая династия Крестовниковых построила империю чистоты и сделала мыло общедоступным товаром

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XVII-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Сегодня мыло, стиральный порошок и моющие средства есть в каждом доме. А ведь еще в XIX веке мыло было роскошью, доступной далеко не всем. Это изменилось благодаря предпринимателям Крестовниковым — династии, которая сделала продукт массовым и превратила мыловарение в высокотехнологичную индустрию.
Истоки семейства восходят ко Льву Михайлову, жившему в XVII веке. Он был монастырским работником в Переславле-Залесском и получил прозвище Крестовник за участие в крестных ходах.
Настоящий расцвет семьи начался с Козьмы Васильевича Крестовникова (1753−1814). В 1772 году он перебрался в Москву из Переславля-Залесского и занялся торговлей — продавал свечи, пряжу, кофе и москательные товары (бытовую химию). Благодаря предпринимательской хватке и трудолюбию он стал купцом 2-й гильдии, а позже получил звание коммерции советника. Козьма Васильевич одним из первых в Москве соединил торговлю с промышленным производством: владел сахарорафинадным и белильным заводами. В 1812 году, во время Отечественной войны, он совершил одно из пяти крупнейших пожертвований Московскому ополчению. В знак всенародного признания его имя высекли на мраморной доске Храма Христа Спасителя, вписав в историю подвига и увековечив память.
После смерти Козьмы Васильевича дело перешло к его сыновьям: Александру, Ксенофонту и Константину. В 1831 году они учредили торговый дом «Братья А., К. и К. Крестовниковы». Семья приобрела землю в селе Поляна (ныне подмосковный город Лобня), где основала ткацкую раздаточную контору. Крестьяне из окрестных деревень получали пряжу, ткали полотно на ручных станках и сдавали готовую продукцию. К 1830-м годам ежегодный оборот достигал 600 тысяч рублей (нескольких миллиардов рублей в современном эквиваленте), а качество товаров отмечали наградами на российских и международных выставках.
Позже, в 1855 году, уже следующее поколение — сыновья Константина Козьмича, включая Александра, Валентина, Николая, Владимира, Иосифа и Сергея, — основали в Казани стеариново-мыловаренный завод. Владимир Константинович в 1857 году возглавил семейную фабрику в селе Поляна. Почти 20 лет он бессменно руководил предприятием, значительно расширив производство. К 1861 году фабрика вышла на полную мощность, число рабочих достигло 500 человек. Предприятие стало единственным крупным промышленным объектом в северной части Московского уезда.
Но главный успех ждал Крестовниковых в Казани. 28 декабря 1855 года братья открыли стеариново-свечной завод. Предприятие стало инновационным для своего времени: здесь работала химическая лаборатория, закупалось современное оборудование и внедрялись новые технологии. До 1914 года заводом управлял Иосиф Константинович Крестовников. Именно он усовершенствовал технологию производства — в частности, на заводе впервые выпустили мыло для стирки в холодной воде.
Ассортимент продукции завода поражал разнообразием: от обычного твердого кускового мыла до ароматного «казанского духового» и «мраморного» — с красивыми разводами. А самым качественным считалось ядровое мыло: его получали особым способом высаливания, благодаря чему оно содержало больше жирных кислот и отлично мылилось. Венцом же технологии стало производство глицеринового мыла.
На экспорт шли плиточный стеарин (основа для производства свечей, мыла и косметики) и олеиновая кислота (использовалась в мыловарении и химической промышленности). Основным зарубежным рынком сбыта был Гамбург, откуда через крупнейший порт продукция завода поставлялась в Европу. А в середине 1860-х годов фирма стала единственным поставщиком глицерина на европейском рынке.
Продукция Крестовниковых была удостоена множества наград — Большой золотой медали Вольного экономического общества и серебряной медали Министерства финансов России в 1861 году. После Петербургской мануфактурной выставки предприятие получило право изображать на изделиях герб Российской империи. Далее последовали награды на Всемирных выставках в Лондоне (1862), Париже (1867 и 1878), Филадельфии (1867).
В 1871 году фирма стала именоваться «Фабрично-торговое товарищество братьев Крестовниковых на паях». Торговая сеть охватывала Казань, Москву, Петербург, города Урала и юга России, а также Варшаву, Лодзь, Самарканд, Ташкент, Берлин, Лондон и Париж.
Крестовниковы понимали, что за большим успехом предприятия стоят люди. Почти все семейные рабочие проживали в заводских квартирах и питались на территории завода. Для них работали кухня, хлебопекарня, квасоварня. На завтрак давали разнообразные каши, а на обед по 400 граммов говядины на человека для приготовления щей.
При заводе построили больницу, школу, училище и детский сад. Обучение рабочих и членов их семей финансировалось за счет предприятия. Для престарелых служащих и рабочих, имевших особые заслуги или пострадавших на производстве, учредили пенсии.
В годы Первой мировой войны на заводе Крестовниковых разработали способ получения аспирина — по качеству продукт не уступал медикаментам немецкой компании «Байер».
Значимой фигурой династии стал Григорий Александрович Крестовников (1855−1918), сын Александра Константиновича. В 1906 году он вошел в Государственный совет, а в 1910-м был возведен в потомственное дворянство. Коммерсант возглавлял Московский купеческий банк и играл заметную роль в торгово-промышленной сфере.
Сегодня казанский завод Крестовниковых входит в топ-3 производителей моющих и чистящих средств в России. Девиз династии звучит так: «Любое дело, невзирая на трудности, надо выполнять добросовестно, уметь отстаивать свои убеждения и жизненные принципы».
Что помогло Крестовниковым добиться успеха? Умение сочетать торговлю с промышленностью, внедрять инновации, придерживаться ответственной социальной политики и постоянно расширять ассортимент. Они превратили мыло из роскоши в товар массового спроса и создали предприятие, которое работает до сих пор.
Просветительский проект «Поставщики Москвы: история в лицах» реализуется Департаментом города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.