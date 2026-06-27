В Хабаровске врачи спасли ногу мужчине после ДТП на самокате

В Хабаровске в краевую клиническую больницу имени Владимирцева доставили мужчину после ДТП с участием электросамоката и автомобиля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пациент поступил в тяжёлом состоянии: сильная боль, множественные переломы правой ноги, невозможность опоры. С первых минут было ясно — счёт идёт на сохранение конечности.
Врачи провели срочную операцию и зафиксировали повреждённые кости с помощью металлических стержней и винтов, чтобы удержать их в правильном положении.
В стационаре мужчина провёл около двух недель. Постепенно состояние стабилизировалось, после чего его выписали под наблюдение специалистов по месту жительства.
Медики отмечают, что летом такие травмы становятся всё более частыми. Только за последний месяц в больнице прооперированы шесть пациентов после падений и столкновений на электросамокатах. Чаще всего это тяжёлые переломы конечностей с длительным восстановлением.
Врачи напоминают: даже на небольшой скорости падение с электросамоката может обернуться серьёзной травмой.