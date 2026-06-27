Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лекторий и выставка коллекционных раритетов советской эпохи открылись в московском музее-заповеднике «Коломенское»

В рамках проекта посетителям представлена масштабная экспозиция антиквариата, редких книг, виниловых пластинок и предметов быта XIX-XX веков.

На фестивальной площадке музея-заповедника «Коломенское» во второй раз начал работу специализированный винтажный маркет, организованный совместно с Союзом коллекционеров России.

В рамках проекта посетителям представлена масштабная экспозиция антиквариата, редких книг, виниловых пластинок и предметов быта XIX-XX веков, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ярмарка принимает гостей еженедельно: по пятницам с 12:00 до 21:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00. Площадка расположена в пешей доступности от станции метро «Коломенская». Вход на территорию маркета и участие во всех образовательных мероприятиях бесплатные.

«В этом сезоне проект сочетает в себе функции торговой площадки и открытого культурного пространства. Посетители могут не только приобрести уникальные исторические артефакты — от древнеримских денариев до советского фарфора и редких виниловых изданий, но и прослушать лекции ведущих историков, культурологов и радиотехников», — рассказали организаторы.

Особое внимание в программе уделено интерактивным занятиям и мастер-классам. Так, в рамках тематической «космической недели» гостям представят архивные снимки первой стыковки советских космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5», а также редкие почтовые конверты с оригинальными автографами Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

Кроме того, посетители смогут посетить лекции об истории создания символики Олимпиады-80, мастер-классы по работе аналоговой звуковой аппаратуры прошлых лет, практические занятия по ручной проявке фотопленки на ретрокамерах «ФЭД» и «Зоркий», а также уроки по реставрации антикварных металлических изделий из мельхиора и серебра.

Напомним, развитие культурно-досуговых площадок в летний период осуществляется в рамках общегородского проекта «Лето в Москве». Ранее в рамках этой программы на центральной аллее парка «Ходынское поле» открылась масштабная фотовыставка под открытым небом, работа которой продлится до 30 июня.

Узнать больше по теме
Биография Валентины Терешковой
Первая женщина-космонавт в истории, Валентина Терешкова сегодня — опытный советский, а после — российский общественно-политический деятель. Собрали главное из биографии Героя Советского Союза.
Читать дальше