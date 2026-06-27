Лекторий и выставка коллекционных раритетов советской эпохи открылись в московском музее-заповеднике «Коломенское»

Ярмарка принимает гостей еженедельно: по пятницам с 12:00 до 21:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00. Площадка расположена в пешей доступности от станции метро «Коломенская». Вход на территорию маркета и участие во всех образовательных мероприятиях бесплатные.