Прокуратура взяла на контроль пострадавших при атаке ракетами ВСУ на Волгоград

Напомним, три мощных взрыва прогремели в Волгограде на Красном около 4 часов утра сегодня, 27 июня 2026 года. От завода разносились клубы черного дыма. Горожане узнали о том, что произошло лишь пару часов спустя. О последствиях и пострадавших сообщил губернатор. Последствия ракетной атаки уточняют власти.