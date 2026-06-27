В техникумах Красноярского края откроют классы с электрооборудованием

В 2026 году в профильных техникумах Канска и Дивногорска появятся специализированные электролаборатории. Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли региона, они будут оснащены точными аналогами оборудования, которое используется на ведущих промышленных предприятиях края. Пилотный проект был успешно реализован в Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Как отметили в ведомстве, выпускник приходит на работу уже готовым специалистом: сокращается период адаптации, повышается безопасность и производительность. А значит — выигрывают и предприятия, и сами ребята, которые получают реальный опыт еще в стенах техникума. Проект связывает образовательные учреждения и предприятия в единую цепочку компетенций. Важно, чтобы такой опыт распространялся на весь спектр отраслей и сопровождался мониторингом: как выпускники применяют знания, как меняется производительность и аварийность. Так мы получим устойчивый эффект для развития промышленности, — подчеркнул министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков. Читайте также: Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Красноярском крае В красноярском технопарке «Облачный квартал» будет создано более 600 рабочих мест Для Красноярска разработают новый бренд к 400-летию города Красноярский край движется к технологическому лидерству.