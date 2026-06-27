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Ракеты и БПЛА сбили в двух городах и четырех районах Ростовской области в ночь на 27 июня

В ночь на 27 июня Ростовская область и Таганрогский залив подверглись воздушной атаке.

Источник: Комсомольская правда

Воздушной атаке подверглись два города, четыре района Ростовской области, а также Таганрогский залив в ночь на 27 июня. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ракеты и дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. А также в четырех районах области: Кашарском, Октябрьском сельском, Советском сельском и Чертковском. Воздушной атаке подвергся и Таганрогский залив.

-Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.

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