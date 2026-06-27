Ракеты и БПЛА сбили в двух городах и четырех районах Ростовской области в ночь на 27 июня

Воздушной атаке подверглись два города, четыре района Ростовской области, а также Таганрогский залив в ночь на 27 июня. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ракеты и дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. А также в четырех районах области: Кашарском, Октябрьском сельском, Советском сельском и Чертковском. Воздушной атаке подвергся и Таганрогский залив.
-Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше