Эксперт Ольховская: Слово «очень» имеет около 100 синонимов в русском языке

Слово «очень» считается абсолютным рекордсменом русского языка по количеству синонимов — к нему насчитывается около 100 близких по смыслу вариантов. Об этом рассказала сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.
По словам специалиста, в этот список входят как нейтральные и книжные слова («крайне», «весьма», «чрезвычайно»), так и разговорные формы («страшно», «жутко», «чертовски»), просторечные варианты («дюже», «оченно», «страсть как») и архаизмы («вельми», «зело»).
— Такое разнообразие обусловлено тем, что категория интенсивности крайне востребована в речи и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака, а также оттенки экспрессии, — отметила эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиянам нужно отказаться от использования иностранных слов там, где это возможно, поскольку русский язык является важной частью «культурного кода» страны.
Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал, что россияне стали чаще употреблять ненормативную лексику. Он также объяснил, почему лингвисты выступают против запрета русского мата.