Трёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ

Первым из россиян под 20-м номером был выбран нападающий Илья Морозов. Права на 17-летнего форварда получил «Баффало». Минувший сезон он провёл в составе команды Университета Майами в NCAA, где в 36 матчах набрал 20 очков (8 шайб и 12 передач).
Следом под общим 26-м номером «Монреаль» задрафтовал 18-летнего нападающего системы нижегородского «Торпедо» Глеба Пугачёва. В сезоне-2025/26 он выступал сразу в трёх лигах: КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а вместе с «Чайкой» дошёл до плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.
Под 27-м номером «Филадельфия» забрала защитника Максима Соколовского, который в прошлом сезоне играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).
Таким образом, сразу трое российских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ. Ещё один уроженец России — Никита Клепов, ныне представляющий США, — ушёл под 15-м номером в «Анахайм», однако в число российских игроков на драфте он не входит из-за смены спортивного гражданства.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Роман Канцеров продолжит карьеру в НХЛ. 21-летний форвард подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». В канадских клубах лиги сейчас выступают Иван Демидов («Монреаль»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владислав Наместников («Виннипег»), Артём Зуб («Оттава») и другие россияне.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.