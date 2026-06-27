Вася Бриллиант стал последним «каноничным» вором в законе

Больше 40 лет назад в тюрьме «Белый лебедь» умер заключенный Владимир Бабушкин, известный как главный советский вор в законе Вася Бриллиант. О его жизни и смерти ходит множество слухов, а на могилу авторитета до сих пор носят цветы. Как преступник стал легендой уголовного мира — в материале «Газеты.Ru».
«Он у нас один».
В мае в Пермский край неожиданно вернулась зима. За несколько дней плотным слоем укрыло все дороги. На городском кладбище Соликамска ходить между рядами приходилось по колено в снегу.
Точной информации о том, где похоронен Владимир Бабушкин, нет, известен только номер участка. Зато в сети есть множество фотографий. Могила Бриллианта — это массивный мемориал с колоннами из черного камня весом в несколько тонн. Не заметить его сложно, но полчаса поисков никакого результата не принесли.
Как только на дорогу завернул автомобиль, из которого вышел копщик, — я поспешил к нему. На вопрос, как пройти к нужному участку, мужчина озадаченно молчал, поправляя на плече ковер.
— Я Васю Бриллианта ищу, — говорю без особой надежды на успех. Недоумение моментально сменяется оживленным участием.
— Ааа, Васька! Так он на другом кладбище, это вам туда, сразу за полицией. Тут его нет, он у нас один.
Могила вора в законе действительно нашлась, рядом с церковью и отделом полиции, почти в центре Соликамска. На огромной плите выгравирован портрет Бабушкина в полный рост, а за его спиной — летящие лебеди.
Участок, на котором похоронен вор в законе, оказался единственным, к которому вели припорошенные снегом следы колес. Очевидно, что еще несколько дней назад к нему приезжали гости. На уступе камня стояла бутылка водки, в вазе — пара гвоздик.
«Я сижу с равными».
Владимир Бабушкин родился 18 мая 1928 года в Астрахани. В 13 лет он и восемь его младших братьев и сестер остались сиротами — в 1941 году отец ушел на фронт, откуда так и не вернулся, а вскоре после начала Великой Отечественной войны умерла и мать.
Первое время о детях заботилась бабушка, но в 1942 году не стало и ее. Бабушкин стал промышлять карманными кражами вместе с другими беспризорниками. Тонкостям этого дела подростков учили «наставники», воры в законе. За «ценные советы» они же забирали себе и часть добычи банды.
Всего через год Владимира задержали, и ~15-летний карманник получил свой первый срок, год колонии условно. Но надежды судьи на то, что юноша исправится, не оправдались. ~
Единственный урок, который Бабушкин извлек, — необходимость совершенствовать мастерство. Бывалые воры подсказали, что развивать ловкость и чувствительность пальцев можно, катая в руках орехи и хлебный мякиш. Уже вскоре Владимир научился вытаскивать деньги, оставляя кошелек в сумке жертвы.
Всего через год 16-летний Бабушкин впервые попал за решетку, и с тех пор ~в местах лишения свободы проходила большая часть его жизни. ~Почти все сроки он получил за кражи и разбой. Попавшись с поличным, милиции карманник сдавался спокойно — от старших «коллег» усвоил: каждый занимается своим делом, раз задержали — принимай поражение.
Отбывая очередной срок, он получил статус вора в законе и кличку Вася Бриллиант. По словам специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова, Бабушкин был вором «старой формации».
«Он придерживался “классических” понятий: что вор должен быть страдальцем, не иметь семьи, дома, отношений с милицией, все время обязан проводить в местах лишения свободы. При этом те, кто был с ним знаком, вспоминали, что он вел себя сдержанно, спокойно, уважительно. Например, сейчас считается, что убираться в “хате” — не дело для вора, а Бриллиант, отбывая срок в камере на несколько человек, поддерживал там порядок наравне с другими, объясняя это просто:
«Я сижу с равными, вор ты или нет — мы все здесь живем»,
— рассказывает собеседник «Газеты.Ru».
«Вор был вором везде».
Для сотрудников исправительных учреждений «каноничные законники» были постоянным источником проблем. Так, в 50-е в тюрьмах разгорелась настоящая война.
В лагеря стала возвращаться часть осужденных, которые в годы Великой Отечественной войны согласились пойти на фронт. Вновь попав в места лишения свободы, они столкнулись с неприятием бывших «коллег по цеху». Законники «старой закалки» считали их предателями, сотрудничающими с властью, и окрестили «суками».
В криминальную историю это противостояние вошло как «сучья война», и Бриллиант принял в ней активное участие. ~Вместе с единомышленниками он убил троих заключенных~ — двоих зарезал самодельным ножом, а еще одного задушил полотенцем.
Куда бы он ни попал, везде нарушал режим: отказывался работать, указывая в объяснительной, что «там его враги, суки», не пускал в камеру дежурного, оскорблял представителей администрации, подстрекал к бунту других арестантов.
Всего осужденный провел за решеткой больше 30 лет — в тюрьмах Владимира, Великого Новгорода, Ухты, в лагерях Воркуты, Свердловской области и ряде других учреждений.
«Воровской мир Советского Союза был монолитен. Тогда еще не было разборок между воровскими кланами, как сейчас, вор был вором везде, и Вася Бриллиант был среди них непререкаемым авторитетом», — рассказывает Александр Сидоров.
«Люди мерли, как мухи».
Заключенные, которые устанавливали свои правила в лагерях по всей стране, естественно, не устраивали руководство исправительных учреждений.
~Свой метод борьбы с «воровскими традициями» в 1980-х годах предложил Василий Сныцерев~, на тот момент руководитель Усольского управления лесных исправительно-трудовых учреждений.
На базе колонии в Соликамске он создал единое помещение камерного типа (ЕПКТ) на 240 мест. Позже вся колония получила неформальное название «Белый лебедь».
Слухи о порядках в этой тюрьме быстро расползлись по всему Советскому Союзу. Отправка в «Белый лебедь» стала угрозой для любого арестанта.
~ «…Там существовала система пыток, от которой люди мерли, как мухи. ~Жестоко избивали, морозили, — на холоде обливали водой, вешали в петлю, морили голодом, подвергали самым изощренным издевательствам. Многие не выдерживали пыток и кончали жизнь самоубийством…» — приводят слова осужденного, побывавшего в этой тюрьме, авторы книги «ГУЛАГ. Его составители, обитатели и герои».
Летом 1985 года в «Белый лебедь» попал и Вася Бриллиант. ~Здесь 57-летнего вора в законе ждали не только самые строгие порядки, но и многие из тех, кто считал его врагом. ~В первый же день он сказал: «Отсюда я уже не выйду». И Бабушкин оказался прав.
На вторые сутки пребывания в «Белом лебеде» его обнаружили мертвым. Слух о смерти главного вора в законе моментально расползся по всем лагерям. ~За убийство Василия Сныцерева уголовники назначили награду в 200 тысяч рублей. ~
Споры по поводу того, что произошло в стенах одной из самых страшных тюрем, не утихают до сих пор. ~Осужденные уверены, что Бабушкина убили, а по официальной версии он скончался от разрыва аневризмы. ~
"Что бы там ни произошло,
можно сказать, что Бриллиант стал последним вором «старой формации». Начиналось другое время, воровской мир перестал быть «подпольным государством»,
он вливался в общество, — объяснил Александр Сидоров. — Появилась частная собственность, появились ОПГ, которые ни во что не ставили авторитетов, все стремились в бизнес, никто не прятал богатства, воры разделились на кланы, которые могут не признавать друг друга. Вася в эту картину совершенно не вписывался. Можно сказать, он ушел одновременно с эпохой, навсегда поставив точку в этой истории".