Вася Бриллиант стал последним «каноничным» вором в законе

«Он придерживался “классических” понятий: что вор должен быть страдальцем, не иметь семьи, дома, отношений с милицией, все время обязан проводить в местах лишения свободы. При этом те, кто был с ним знаком, вспоминали, что он вел себя сдержанно, спокойно, уважительно. Например, сейчас считается, что убираться в “хате” — не дело для вора, а Бриллиант, отбывая срок в камере на несколько человек, поддерживал там порядок наравне с другими, объясняя это просто: