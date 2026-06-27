46 пермских детей досрочно вывезли из «Артека»

В Крыму с 22 июня и по 1 сентября были закрыты все детские оздоровительные лагеря, в том числе знаменитый «Артек». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что данные меры вводятся с целью обеспечения общественной безопасности. В связи с этим всех детей из разных регионов страны вывезли из Крыма.