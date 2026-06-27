Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

46 пермских детей досрочно вывезли из «Артека»

Все лагеря в Крыму закрыты до сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму с 22 июня и по 1 сентября были закрыты все детские оздоровительные лагеря, в том числе знаменитый «Артек». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что данные меры вводятся с целью обеспечения общественной безопасности. В связи с этим всех детей из разных регионов страны вывезли из Крыма.

По данным министерства образования Пермского края, в «Артеке» в июньскую смену отдыхали 46 ребят из Прикамья.

— Пермский край одним из первых регионов централизованно вывез детей из Крыма. Вечером 22 июня 35 из них уехали на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на Черноморском побережье Краснодарского края, семеро вернулись домой, в Пермь. Еще четверо детей выехали из «Артека» 26 июня, — сообщили в краевом министерстве образования.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше