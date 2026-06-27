Корпоративную пенсию придумали в России

Как рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов, система будет работать по принципу автоматического подключения. Сотрудники будут включаться в программу по умолчанию, но с возможностью отказаться от участия.
Такой подход, по мнению эксперта, снимает с людей груз сложного выбора и помогает формировать капитал без ущерба для текущего бюджета, решая вечный конфликт между желанием тратить сейчас и необходимостью копить на будущее.
Взносы на индивидуальный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) будет перечислять работодатель. Фонд, в свою очередь, будет инвестировать эти средства для защиты от инфляции и их приумножения.
Цыганов подчеркивает, что УПП станет мощным инструментом для удержания персонала в условиях острого дефицита кадров. Сам факт автоматического включения заставляет человека оценить выгоду предложения, и человеку становится сложнее уйти из компании, которая заботится о его финансовом будущем.
Для самих работодателей участие в программе выгодно не только с точки зрения HR-бренда, но и за счет прямых финансовых стимулов и существующих налоговых преференций.
По мнению эксперта, массовое участие граждан в УПП создаст в стране значительный объем «длинных денег» — долгосрочных инвестиций. Кроме того, развитие этого формата позволит преодолеть одну из ключевых проблем российской пенсионной системы — низкие коэффициенты замещения утраченного заработка, что обеспечит гражданам более высокий уровень жизни после выхода на пенсию.