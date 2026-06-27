Корпоративную пенсию придумали в России

Как рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов, система будет работать по принципу автоматического подключения. Сотрудники будут включаться в программу по умолчанию, но с возможностью отказаться от участия.