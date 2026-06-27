Волгоградский памятник Александру Невскому обретет бронзовый щит

— Как именно он встанет на новом месте, я пока точно не знаю. Однако для того, чтобы композиция не потеряла своей целостности и первоначального замысла, она должна быть обращена к площади Павших Борцов. Еще одно важное условие — обзор как минимум с трех точек. Справа, слева и с фаса, — говорил корреспондентам ИА «Высота 102» Сергей Щербаков.