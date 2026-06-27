Люлин: молодость — это время оптимизма, энергии и поисков

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Днём молодёжи. Текст распространила пресс-служба ЗС НО.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Молодость — это время оптимизма, энергии, поисков, изобретений, претворения мечты в реальность. Именно в молодые годы мы проявляем себя, приобретаем опыт и начинаем свой путь к успеху.
Очень важно, чтобы каждый молодой человек состоялся как личность, стал профессионалом своего дела и преданным стране гражданином. С этой целью принимаются и реализуются многочисленные программы поддержки молодежи, проекты «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».
Мы гордимся нашей молодежью, которая с готовностью осваивает новое, верит в свои силы и способности. Каждое ваше достижение становится победой для всех нас, делает сильнее наш регион и всю страну!
Желаю всем молодым людям успехов! Пусть у вас всё получится!" — сказано в поздравлении.