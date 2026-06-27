Что изменилось для абитуриентов в 2026 году

«Я окончил бакалавриат по политологии в ВолГУ и магистратуру в МГУ имени М. В. Ломоносова, — рассказывает бывший волгоградский студент Денис Кузнецов. — Общался в годы учёбы с большим количеством студентов, преподавателей, и могу сказать, что лучшие волгоградские студенты по уровню подготовки ничем не уступят столичным, у нас в регионе высокий уровень преподавания. Всё зависит исключительно от желания самого студента получать знания. А что касается обучения в Москве, то здесь, конечно, легче взять хороший старт на будущее и заложить основы карьеры, так как в годы учёбы образуется множество нужных связей, есть контакты с работодателями, и многие начинают работать, ещё не окончив вуз. Потому заранее подумайте, в каком городе и какую карьеру вы хотели бы построить».