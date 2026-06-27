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NASA готовит миссию по спасению обсерватории Swift от падения с орбиты Земли

Американское космическое агентство 30 июня проведёт запуск спутника LINK, который должен помочь продлить работу научной обсерватории Swift. Аппарат поднимет её орбиту и убережёт от схода в атмосферу. Об это сообщили в пресс-службе NASA.

Источник: Life.ru

Космическая обсерватория Swift ведёт наблюдения за гамма-всплесками уже более 20 лет. Чтобы она не сошла в атмосферу, на орбиту отправят роботизированный аппарат LINK. Вывод спутника обеспечит ракета Pegasus XL. Её запуск состоится необычным способом — с борта самолёта-носителя Stargazer.

Отделение ракеты запланировано на высоте около 12 километров над Тихим океаном. Стартовая точка находится в районе атолла Кваджалейн. Запуск намечен на 30 июня в 13:23 по московскому времени. После выхода в космос LINK должен приблизиться к Swift и зафиксировать её при помощи специальных манипуляторов. Затем аппарат начнёт постепенно изменять траекторию полёта обсерватории.

На выполнение этой задачи уйдёт несколько месяцев. В результате научный комплекс переведут на более высокую орбиту, что позволит избежать его преждевременного возвращения в атмосферу Земли. Swift работает с 2004 года и изучает гамма-всплески — одни из самых мощных процессов во Вселенной. Благодаря собранным данным исследователи получают новую информацию о чёрных дырах, нейтронных звёздах и сверхновых.

За годы эксплуатации высота полёта обсерватории сократилась с 585 до 373 километров. Если ситуацию не изменить, аппарат может начать неконтролируемое снижение уже в ближайшей перспективе. В NASA считают, что успешное выполнение проекта станет важным шагом в развитии технологий обслуживания космической техники на орбите. Такой подход способен заметно увеличить срок службы дорогостоящих аппаратов без необходимости создавать им замену.

Ранее появились сообщения о новых российских комплексах радиоэлектронной борьбы, которые применяются для прикрытия тыловых маршрутов от украинских беспилотников. Работа этих систем может создавать проблемы не только для связи Starlink, но и для самих спутников.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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