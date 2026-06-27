NASA готовит миссию по спасению обсерватории Swift от падения с орбиты Земли

На выполнение этой задачи уйдёт несколько месяцев. В результате научный комплекс переведут на более высокую орбиту, что позволит избежать его преждевременного возвращения в атмосферу Земли. Swift работает с 2004 года и изучает гамма-всплески — одни из самых мощных процессов во Вселенной. Благодаря собранным данным исследователи получают новую информацию о чёрных дырах, нейтронных звёздах и сверхновых.