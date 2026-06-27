NASA готовит миссию по спасению обсерватории Swift от падения с орбиты Земли

Космическая обсерватория Swift ведёт наблюдения за гамма-всплесками уже более 20 лет. Чтобы она не сошла в атмосферу, на орбиту отправят роботизированный аппарат LINK. Вывод спутника обеспечит ракета Pegasus XL. Её запуск состоится необычным способом — с борта самолёта-носителя Stargazer.
Отделение ракеты запланировано на высоте около 12 километров над Тихим океаном. Стартовая точка находится в районе атолла Кваджалейн. Запуск намечен на 30 июня в 13:23 по московскому времени. После выхода в космос LINK должен приблизиться к Swift и зафиксировать её при помощи специальных манипуляторов. Затем аппарат начнёт постепенно изменять траекторию полёта обсерватории.
На выполнение этой задачи уйдёт несколько месяцев. В результате научный комплекс переведут на более высокую орбиту, что позволит избежать его преждевременного возвращения в атмосферу Земли. Swift работает с 2004 года и изучает гамма-всплески — одни из самых мощных процессов во Вселенной. Благодаря собранным данным исследователи получают новую информацию о чёрных дырах, нейтронных звёздах и сверхновых.
За годы эксплуатации высота полёта обсерватории сократилась с 585 до 373 километров. Если ситуацию не изменить, аппарат может начать неконтролируемое снижение уже в ближайшей перспективе. В NASA считают, что успешное выполнение проекта станет важным шагом в развитии технологий обслуживания космической техники на орбите. Такой подход способен заметно увеличить срок службы дорогостоящих аппаратов без необходимости создавать им замену.
Ранее появились сообщения о новых российских комплексах радиоэлектронной борьбы, которые применяются для прикрытия тыловых маршрутов от украинских беспилотников. Работа этих систем может создавать проблемы не только для связи Starlink, но и для самих спутников.
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