Вдовы — без экзаменов. Что изменилось для абитуриентов в 2026 году

Для выпускников школ, а таких в Волгоградской области в 2026 г. 9,6 тыс. человек, наступает волнительный момент: 20 июня вузы открыли приём документов. Какие новшества вступили в силу в этом году, каковы позиции волгоградских вузов на фоне остальных российских и на что стоит обратить внимание, делая выбор, — в материале «АиФ»-НП".
Что изменилось.
«Новшеств для поступающих в вузы в 2026 г. ввели немало, — рассказывает юрист Ольга Иванова. — Так, больше нельзя подавать заявления через сайты вузов. У абитуриента есть три варианта: воспользоваться “Госуслугами” (сервис называется “Поступление в вуз онлайн”), отправить документы по почте или лично сдать их в приёмную комиссию».
Важный момент касается выпускников колледжей: поступать в вуз по внутренним экзаменам вместо ЕГЭ теперь можно, только если профиль полученного специального образования совпадает с выбранной в вузе специальностью.
По словам юриста, этот момент стоит учесть сейчас тем волгоградским школьникам, которые планируют сначала получить среднее специальное образование, так как каждый вуз будет сам оценивать преемственность специальности. И если ваш профиль не совпадёт, останется один путь для поступления — успешно сдать ЕГЭ.
«Ещё одно новшество заключается в усилении целевого набора, — продолжает эксперт. — Да, он существовал в вузах и раньше, но теперь целевую квоту устанавливают не в процентах, а с чётким указанием мест, заказчика, образовательной программы».
Специалист рекомендует абитуриентам, которые готовы учиться по целевому набору, зайти на портал «Работа в России» и оценить предложения работодателей, которые готовы оплачивать целевое обучение. Так можно получить гарантированное место работы сразу после окончания вуза.
«С 2026 г. заметно расширили список обязательных для сдачи предметов. Например, физика стала обязательной для 25 инженерных специальностей (радиотехника, ядерная энергетика и др.). Сами вузы могут теперь установить историю или обществознание в качестве обязательного вступительного испытания на гуманитарных направлениях (социология, юриспруденция, политология)».
С 2026 г. в вузах снизят количество платных мест по ряду направлений, где наблюдается переизбыток специалистов на рынке труда. Это психология, экономика, менеджмент, юриспруденция и другие.
Что же касается льгот для абитуриентов, то их список расширен. Например, супруги погибших участников СВО получили право бесплатно поступать в колледжи и вузы без экзаменов. А вот для победителей олимпиад, чемпионов игр льготы сократили — не каждая победа даст дополнительные баллы.
«Абитуриентам важно учесть, что вузы могут вводить дополнительные внутренние испытания, поэтому перед подачей документов внимательно изучите информацию на сайте вуза или запросите её в приёмной комиссии», — советует эксперт.
Кто вошёл в число лучших?
В первые дни абитуриентской кампании-2026 специализированные агентства опубликовали рейтинги российских вузов. Напомним: всего в стране более 700 вузов, из них 494 — государственные.
Так, в независимый рейтинг топ-100 RAEX вошли только два волгоградских вуза — это государственный медицинский университет (73-е место) и технический университет — у него 92-е место (подробнее на сайте raex-rr.com). В рейтинге учитывалось качество образования и условия его получения, востребованность выпускников, исследовательская активность вуза, уровень преподавательского состава и другие критерии. Важно отметить, что из 100 вузов, вошедших в список лучших, более половины относятся к Москве и Санкт-Петербургу.
Неплохие оценки получили волгоградские вузы и в рамках Предметного национального агрегированного рейтинга высших учебных заведений. Он очень подробный, оценки там даны по каждому направлению обучения в том или ином вузе. Суммируя, можно сказать, что наивысшие оценки получили те же медицинский и технический университеты, а также государственный аграрный университет в Волгограде. По ряду специальностей вузы попали в высшую лигу рейтинга (результаты по всем вузам — на сайте best-edu.ru).
«Я окончил бакалавриат по политологии в ВолГУ и магистратуру в МГУ имени М. В. Ломоносова, — рассказывает бывший волгоградский студент Денис Кузнецов. — Общался в годы учёбы с большим количеством студентов, преподавателей, и могу сказать, что лучшие волгоградские студенты по уровню подготовки ничем не уступят столичным, у нас в регионе высокий уровень преподавания. Всё зависит исключительно от желания самого студента получать знания. А что касается обучения в Москве, то здесь, конечно, легче взять хороший старт на будущее и заложить основы карьеры, так как в годы учёбы образуется множество нужных связей, есть контакты с работодателями, и многие начинают работать, ещё не окончив вуз. Потому заранее подумайте, в каком городе и какую карьеру вы хотели бы построить».
Время для размышлений есть: приём документов в вузы по всей стране завершится 15 августа.