Красноярском крае 16-летний мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В селе Идринское Красноярского края сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В ходе работы на месте аварии было установлено, что вечером 16-летний подросток, управляя мотоциклом Racer, сбил трехлетнего мальчика, который ехал на велосипеде. После наезда водитель скрылся с места аварии. Пострадавший ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Полицейские оперативно нашли мотоциклиста, у парня не было ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. В итоге в отношении подростка составили четыре административных материала за различные нарушения ПДД. Сам мотоцикл отправили на специализированную стоянку.
Административный материал составили и в отношении матери подростка. Женщину хотят привлечь к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.
Информацию о происшествии также направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там рассмотрят вопрос о привлечении законных представителей пострадавшего ребенка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
В Госавтоинспекции напомнили родителям, что преждевременная покупка детям мототехники может привести к тяжелым последствиям, включая серьезные травмы и гибель несовершеннолетних.
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