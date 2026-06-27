Красноярском крае 16-летний мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Полицейские оперативно нашли мотоциклиста, у парня не было ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. В итоге в отношении подростка составили четыре административных материала за различные нарушения ПДД. Сам мотоцикл отправили на специализированную стоянку.