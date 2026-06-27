В России ограничат список профессий для мигрантов без квот: «Должны работать со знанием русского языка»

В России пересмотрят список специальностей, по которым иностранные граждане могут трудоустраиваться вне квоты на выдачу разрешений на работу. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Как сообщил парламентарий, на сегодняшний день данный перечень включает 192 специальности, в том числе 38 должностей врачей и 46 — среднего медперсонала. Особую обеспокоенность депутатов вызывает ситуация в сфере здравоохранения. По данным Генпрокуратуры, за 2025 год в десятках регионов пресечены нарушения при аккредитации иностранных медиков, а часть из них работала без подтверждения квалификации.
«Здесь необходимы прозрачность и понимание, что в нашей стране, особенно в таких отраслях, как здравоохранение, должны работать высококвалифицированные специалисты со знанием русского языка», — подчеркнул председатель ГД.
Володин напомнил, что Госдума уже сократила перечень специальностей для упрощенного ВНЖ в 10 раз. Как писал сайт KP.RU, данный перечень сократили с 203 до 29 специальностей.