Шагиахметов поздравил изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Уважаемые изобретатели и рационализаторы! От имени Министерства экономики Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем изобретателя и рационализатора!» — говорится в поздравлении.
Мидхат Шагиахметов подчеркнул, что этот день объединяет специалистов самых различных направлений, отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, энтузиазмом, творческой активностью и способностью к нестандартному мышлению.
«Ваша деятельность по созданию и освоению новых знаний является важнейшим фактором эффективного решения стратегических задач формирования технологической основы для роста и модернизации экономики, развития высокотехнологичных производств и повышения благосостояния населения», — отметил министр экономики республики.
Он выразил уверенность, что плодотворная работа изобретателей и рационализаторов Татарстана и впредь будет способствовать достижению новых экономических успехов, научным прорывам и укреплению технологического суверенитета государства.
«Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих достижений и новых открытий!» — заключил Шагиахметов.