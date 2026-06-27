Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шагиахметов поздравил изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов поздравил изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уважаемые изобретатели и рационализаторы! От имени Министерства экономики Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем изобретателя и рационализатора!» — говорится в поздравлении.

Мидхат Шагиахметов подчеркнул, что этот день объединяет специалистов самых различных направлений, отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, энтузиазмом, творческой активностью и способностью к нестандартному мышлению.

«Ваша деятельность по созданию и освоению новых знаний является важнейшим фактором эффективного решения стратегических задач формирования технологической основы для роста и модернизации экономики, развития высокотехнологичных производств и повышения благосостояния населения», — отметил министр экономики республики.

Он выразил уверенность, что плодотворная работа изобретателей и рационализаторов Татарстана и впредь будет способствовать достижению новых экономических успехов, научным прорывам и укреплению технологического суверенитета государства.

«Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих достижений и новых открытий!» — заключил Шагиахметов.