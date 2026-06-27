Двух иностранцев выдворят из РФ после рейда в Новосибирске

В Новосибирской области прошли оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений в миграционной сфере. В ходе проверок правоохранители обнаружили нарушения у двух иностранных граждан, которых теперь выдворят из страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.