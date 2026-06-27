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Двух иностранцев выдворят из РФ после рейда в Новосибирске

54 гражданина проверили на предприятии на улице Хилокской.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области прошли оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений в миграционной сфере. В ходе проверок правоохранители обнаружили нарушения у двух иностранных граждан, которых теперь выдворят из страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В рейдах участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления по вопросам миграции, уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции. Им помогало спецподразделение Росгвардии.

Первый этап проверки прошел в торгово-распределительном центре в Новосибирском районе. Там полицейские проверили 197 иностранцев.

Еще 54 гражданина проверили на предприятии на улице Хилокской. В отношении двух из них составили протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, которая предусматривает выдворение за пределы России.