Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму

«Уже за первую неделю вступительной кампании мы видим, что, как всегда, в приоритете туризм. Это социально-культурная деятельность, достаточно молодое для нашего вуза направление, у нас вот только третий курс очной формы лидирует в этом году также дизайн — графический дизайн, дизайн костюма», — рассказала она.
Кроме того, популярностью пользуется направление хореографии, поскольку этот вуз единственный, кто готовит хореографов в Крыму. Востребовано у ребят отделение режиссуры — театрализованных представлений, праздников, отметила Новицкая.
В свою очередь, как рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В. И. Вернадского, советник председателя Приемной комиссии Алексей Гусев, в этом вузе особой популярностью у абитуриентов пользуются медицинские специальности — они в приоритете.
Также традиционно — это специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция. Немало желающих связать свою жизнь с сельскохозяйственными специальностями, агротехнологиями.
При этом Гусев отметил, что по первой неделе вступительной кампании, все же о самых популярных среди абитуриентов направлениях судить не стоит, поскольку выборка слишком большая, она непоказательна, и объективные итоги будут подведены после 25 июля.
В крымские вузы поступают не только крымчане, но и жители Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Калининграда и ряда других областей России, в том числе, и с исторических регионов, уточнили гости пресс-центра. Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал «Госуслуги», по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.