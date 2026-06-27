Июль встретит нижегородцев 27-градусной жарой

Жителей и гостей Нижнего Новгорода в середине лета ожидает по-настоящему жаркая погода. Согласно предварительному прогнозу «Яндекс. Погода», дневная температура воздуха в отдельные дни будет достигать +27 градусов.
Начало месяца будет аномально тёплым. В первые дни июля столбики термометров поднимутся до +26… +27 °С. Небольшое облегчение принесёт уикенд 4 и 5 июля, когда температура снизится до +24 °С, после чего последует кратковременное похолодание до +18 °С.
Середина июля останется такой же тёплой, но пойдут дожди. Во второй половине месяца днём ожидается до +27 °С, а по ночам около +19 °С. Конец месяца порадует сухой и солнечной погодой.