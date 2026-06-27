«Самых наглых выкатим в реку. Доброго утра!» — комментарии иркутян в очередях на АЗС

IrkutskMedia, 27 июня. Автомобильные очереди на некоторых АЗС в Иркутске сгущаются. Водители в ожидании покупки бензина оставляют комментарии в 2 ГИС (6+).Настроение сейчас у горожан примерно такое: «Всем сил и терпения!», «А кто будет спать в очереди, того будут объезжать!». Кстати, самых наглых предлагают выкатывать в реку. Между тем и в такое время находятся позитивные иркутяне, желающие всем доброго утра и хорошего дня!
Напоминаем, что всю оперативную информацию по ситуации с топливом в Иркутске и области читайте в канале редакции в МАКС (12+). В нем мы рассказываем о том, где образуются очереди на АЗС, какие автозаправки не работают, на каких из них вновь подорожал бензин, а также публикуем официальные заявления властей по теме.
Добавим, для предотвращения аварийных ситуаций и разгрузки автомобильного потока в районе остановок в областном центре выставили фан-ограждения. Данные меры позволят автобусам удобно заезжать и выезжать из остановочного кармана. Для контроля на местах работают машины Госавтоинспекции. Кроме того, в районе АЗС для водителей установят дополнительные биотуалеты. Руководителям организаций рекомендовано рассмотреть возможность перевода сотрудников на удалённый формат работы.
На фоне непростой ситуации самые смекалистые жители города готовы встать в очередь на заправочную станцию вместо других. Стоимость одного часа нахождения в очереди составляет 800 рублей. Такие объявления стали появляться на одном из популярных сайтов в пятницу днём.
Отметим, что ситуация с топливообеспечением наблюдается и в других регионах России. Накануне федеральные власти заявили, что объемов топлива на рынке достаточно, а случившийся ажиотаж на 20−30% искусственно увеличил спрос. Сейчас в правительстве РФ прорабатывают логистические связи с учетом потребностей регионов.