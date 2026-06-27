«Самых наглых выкатим в реку. Доброго утра!» — комментарии иркутян в очередях на АЗС

IrkutskMedia, 27 июня. Автомобильные очереди на некоторых АЗС в Иркутске сгущаются. Водители в ожидании покупки бензина оставляют комментарии в 2 ГИС (6+).Настроение сейчас у горожан примерно такое: «Всем сил и терпения!», «А кто будет спать в очереди, того будут объезжать!». Кстати, самых наглых предлагают выкатывать в реку. Между тем и в такое время находятся позитивные иркутяне, желающие всем доброго утра и хорошего дня!