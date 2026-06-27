Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система ПВО отразила атаку ещё двух БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву.

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву. Ещё два БПЛА уничтожены на подлёте к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Всего с начала суток, по данным опубликованных сообщений Собянина, на подлёте к Москве сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше