Система ПВО отразила атаку ещё двух БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву. Ещё два БПЛА уничтожены на подлёте к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Всего с начала суток, по данным опубликованных сообщений Собянина, на подлёте к Москве сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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