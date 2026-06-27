Египет сыграл вничью с Ираном на ЧМ-2026

Игра прошла в Сиэтле. Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. Египет прошел в play-off со второго места в группе, его следующим соперником будет Австралия. В 1/16 финала также вышла Бельгия. Иранцы также сохраняют шансы на выход в play-off.