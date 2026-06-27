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Египет сыграл вничью с Ираном на ЧМ-2026

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. По итогам встречи положение в группе G: Бельгия (5 очков в 3 матчах), Египет (5; 3), Иран (3; 3), Новая Зеландия (1; 3).

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. По итогам встречи положение в группе G: Бельгия (5 очков в 3 матчах), Египет (5; 3), Иран (3; 3), Новая Зеландия (1; 3).

У сборной Египта мяч забил Махмуд Сабер (на 5-й минуте). У иранцев отличился Рамин Резаэян (14). На 11-й минуте египетский вратарь Мустафа Шубейр отбил пенальти нападающего сборной Ирана Мехди Тареми.

Игра прошла в Сиэтле. Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. Египет прошел в play-off со второго места в группе, его следующим соперником будет Австралия. В 1/16 финала также вышла Бельгия. Иранцы также сохраняют шансы на выход в play-off.

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