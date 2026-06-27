Ряд россиян может полностью вернуть взносы за капремонт

Россияне старше 80 лет имеют право на 100%-ю компенсацию расходов на капитальный ремонт. Для граждан, достигших 70-летнего возраста, в большинстве регионов страны предусмотрена скидка в размере 50%. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев.
Однако для получения льготы необходимо соответствовать ряду критериев. Парламентарий отметил, что заявитель должен быть собственником жилья, официально не работать и не иметь задолженностей по оплате коммунальных услуг и взносов за капремонт.
Особое внимание депутат обратил на состав семьи. Оформить компенсацию можно, если пенсионер проживает один либо совместно с другими неработающими пожилыми людьми или инвалидами I и II групп.
«Если с вами зарегистрирован работающий родственник — льгота будет только на вашу долю. Например, прописан внук-студент — льгота только на долю пенсионера, а если внук работает, то льготы не будет вовсе», — сказал Селезнев в беседе с РИА Новости.
Для оформления выплаты гражданам необходимо собрать пакет документов: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, банковские реквизиты и справку об отсутствии долгов по ЖКУ. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или в МФЦ, где специалисты помогут правильно заполнить форму. Срок рассмотрения обращения составляет от 10 до 15 рабочих дней. Селезнев призвал всех, кто подходит под критерии, воспользоваться своим правом.
Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что пенсионеры могут увеличить число льгот, отслеживая федеральные и региональные субсидии и подавая заявления на их получение.