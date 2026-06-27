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В Хабаровском крае сократилось число лесных пожаров до пяти

Часть очагов локализована, площадь возгораний составляет 1649 гектаров.

В Хабаровском крае к 13:00 27 июня зарегистрировано пять лесных пожаров — сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

По данным ведомства, два очага локализованы, ещё два находятся в зоне контроля и под постоянным наблюдением специалистов.

Пожары действуют в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1649 гектаров.

К тушению привлечены 42 специалиста и 7 единиц техники.

Ранее на 9:00 в регионе фиксировалось 10 лесных пожаров общей площадью 2906 гектаров.