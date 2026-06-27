В Хабаровском крае сократилось число лесных пожаров до пяти

В Хабаровском крае к 13:00 27 июня зарегистрировано пять лесных пожаров — сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
По данным ведомства, два очага локализованы, ещё два находятся в зоне контроля и под постоянным наблюдением специалистов.
Пожары действуют в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1649 гектаров.
К тушению привлечены 42 специалиста и 7 единиц техники.
Ранее на 9:00 в регионе фиксировалось 10 лесных пожаров общей площадью 2906 гектаров.